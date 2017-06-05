За счёт всех источников финансирования в нашем регионе введено в 1,8 раза больше кв. метров общей площади жилья, чем в аналогичном периоде 2016 года

Доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за I квартал 2017 года размещен на официальном сайте Министерства экономического развития Мурманской области. Как сообщает ведомство, объём работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», за I квартал текущего года сложился в Мурманской области в сумме 8,29 млрд рублей, или 116,9% к аналогичному периоду 2016 года в сопоставимых ценах. Рост значения показателя обусловлен увеличением объёмов работ, выполняемых предприятиями области на строительстве объектов горнометаллургического комплекса и транспортной инфраструктуры.

По данным Мурманскстата, за I квартал 2017 года за счёт всех источников финансирования в нашем регионе введено 7657 кв. метров общей площади жилья (в 1,8 раза больше, чем в аналогичном периоде 2016 года), из которых 7,4% пришлось на индивидуальное жилищное строительство.

Из введенных домов: 3 индивидуальных жилых дома (общей площадью жилых помещений 570 кв. метров) в г.Кандалакша и г.Апатиты; 4 жилых дома (общей площадью жилых помещений 4590 кв. метров) для расселения граждан из аварийного жилищного фонда в г.Мурманск (три 24-квартирных и один 36-квартирный); 35–квартирный жилой дом в г.Гаджиево ЗАТО Александровск (общей площадью жилых помещений 2016 кв. метров) для военнослужащих; проведена реконструкция общежития в г.п.Мурмаши – надстроен этаж, состоящий из 4 квартир экономкласса (общей площадью жилых помещений 481 кв. метр).

Объём приостановленного жилищного строительства за I квартал 2017 года сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года и составил 120,5 тысячи кв. метров (29 домов).