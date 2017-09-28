За шесть лет действия городской программы держателями социальных карт стали тысячи северян

Сегодня в стенах кинотеатра «Аврора» состоялся премьерный сеанс фильма «Крым», купить билет со скидкой на который могут участники программы «Городская карта поддержки». Кинопредприятие «Мурманск» - один из партнеров проекта.

«Городская карта поддержки» успешно реализуется в Мурманске с 2011 года и позволяет мурманчанам приобретать по специальной цене товары и услуги, которые им необходимы: это могут быть продукты питания, оптика, лекарственные средства, медицинские и парикмахерские услуги, услуги химчистки и ателье, посещение бани, санатория и даже кинотеатра.

- В 2016 году к социальному проекту присоединился крупный российский банк – ПАО «Почта Банк», мы заменили карты старого образца на новые, усовершенствованные карты, с расширенными функциональными возможностями, - рассказала председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациям и делам молодежи администрации города Мурманска Татьяна Вадимовна Печкарева.

За шесть лет держателями социальных карт стали тысячи северян. Перечень предприятий-участников программы постоянно пополняется. В настоящее время в проекте участвует более 170 предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг.