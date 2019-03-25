За шесть лет в России необходимо расселить 530 тысяч человек

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документы, определяющие порядок реализации региональных программ по расселению аварийного фонда и призвал тщательно контролировать их целевые показатели.

«Я подписал два документа, которые определяют порядок реализации региональных программ переселения людей из аварийного жилья и порядок оказания федеральной поддержки на эти цели», - сказал Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

По его словам, за шесть лет необходимо расселить 530 тысяч человек. По словам премьер-министра, проблема касается практически всех городов России, кроме Москвы. «Всем остальным регионам на эти цели из федерального бюджета в рамках национального проекта предусмотрено более 35 млрд рублей ежегодно», - сказал Дмитрий Медведев.

В свою очередь вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что в течение трёх лет должны быть расселены порядка 113 тысяч семей.

Премьер подчеркнул, что необходимо тщательно контролировать целевые показатели. «Программа рассчитана на длительную достаточно перспективу. Нужно чтобы мы ориентировались не на 2024 год, а смотрели, что происходит каждый год», - сказал премьер-министр. «В противном случае показателей на более длительный период будет достичь гораздо труднее», - отметил он.