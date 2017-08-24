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Мурманская область. Арктика24.08.17 13:32

За шесть месяцев текущего года на шельфе России было добыто 13,6 млн тонн нефти

Порядка 106 млн тонн нефти будет добыто в арктической зоне РФ в 2017 году. Такие данные привел на пресс-конференции в ТАСС заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов. «У нас прирост за полгода по добыче нефти на шельфе - это 23%, по арктической зоне ожидаем прирост минимум на 10%. По шести месяцам на шельфе мы добыли 13,6 млн тонн, в прошлом году за этот же период мы добыли 11 млн тонн. По арктической зоне за прошлый год 92 млн тонн, в этом году добудем порядка 100-106 млн. По газу будем выходить в цифрах прошлого года плюс 3-4%», - сказал он.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что Россия добывает в Арктике ежегодно 93 млн тонн нефти, и этот показатель растёт из года в год. Министр также отметил, что основные запасы газа в России располагаются именно в Арктике, общий объём извлекаемых ресурсов составляет 286 млрд тонн условного топлива - это 60% от общих ресурсов России. Извлекаемые запасы нефти составляют 7,3 млрд тонн, примерно 22% от общих запасов России, по газу - 46 трлн кубометров газа из 73 трлн кубометров, которые в России считаются извлекаемыми запасами.

При этом Новак сообщал, что к 2035 году Россия может добывать 22% нефти в Арктике, что предполагает Энергетическая стратегия РФ до 2035 года, которая находится на согласовании в правительстве.

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Последние комментарии

Из далека
24.08.17 12:51
Очень печальное известие.
Комментарий к новости:Сегодня скончался Александр Абрамов, глава ЗАТО г.Североморск
Мария
24.08.17 11:57
Для города и региона это потеря. Пусть земля ему будет пухом.
Комментарий к новости:Сегодня скончался Александр Абрамов, глава ЗАТО г.Североморск
Николай Игнатьевич
24.08.17 11:39
54 года! Очень мало ему было отпущено в этой жизни, но он успел сделать очень много для жителей Североморска.
Комментарий к новости:Сегодня скончался Александр Абрамов, глава ЗАТО г.Североморск
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