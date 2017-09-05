За шпионскую шариковую ручку суд готов дать 4 года лишения свободы

Мурманским прокурором по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Николая К., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.138.1 УК РФ (незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

В ходе предварительного следствия установлено, что 22 февраля 2017 года обвиняемый посредством сети «Интернет» за пределами Российской Федерации приобрел скрытую видеокамеру, закамуфлированную под шариковую ручку.

15 мая мужчина задержан сотрудниками ФСБ в отделении ФГУП «Почта России» г.Полярный в момент получения отправления.

Обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном.

Санкцией статьи 138.1 УК РФ предусмотрен наиболее строгий вид наказания в виде лишения свободы на срок до 4 лет. После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения, уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.