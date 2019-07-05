За скользкие ступеньки крыльца управляющей компании придётся отвечать

В Кировске судом взыскана компенсации вреда в пользу несовершеннолетней, получившей травму при падении.

Прокуратурой города Кировска в соответствии с требованиями статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации принято участие в рассмотрении гражданского дела судом по иску матери несовершеннолетней о взыскании компенсации вреда, причиненного здоровью.

Установлено, что в марте 2019 года несовершеннолетняя, направляясь в школу, спускалась по ступенькам крыльца подъезда многоквартирного дома, поскользнулась на наледи и упала, в результате чего получила травму позвоночника, которая оценена экспертом как причинившая вред здоровью средней тяжести.

Судом установлено, что причиной падения ребёнка стало ненадлежащее выполнение управляющей компанией обязанностей по содержанию придомовой территории в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Изучив материалы дела, выслушав стороны, суд согласился с заключением прокурора о наличии оснований для частичного удовлетворения исковых требований в части заявленной суммы и взыскал с управляющей компании компенсацию морального вреда в размере 75 тысяч рублей, а также стоимость необходимого для несовершеннолетней корсета.

Решение суда не вступило в законную силу.