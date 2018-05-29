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Мурманская область. Арктика29.05.18 09:19

За служебный подлог наказана фельдшер амбулатории

Кольским районным судом рассмотрено уголовное дело по обвинению фельдшера амбулатории п. Мишуково Кольской ЦРБ в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 290, ч.1 ст. 292 УК РФ. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия), ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Судом установлено, что к подсудимой 23 января 2018 года обратилась гражданка с предложением незаконно выдать ей листок нетрудоспособности за взятку в сумме 11 тысяч рублей, при этом они договорились, что денежные средства будут переданы после оформления и выдачи листка нетрудоспособности, содержащего заведомо ложные сведения о якобы имеющемся заболевании.

Подсудимая согласилась с незаконным предложением и 30 января, заведомо зная о том, что поставленный ею диагноз у гражданки отсутствует, получила денежные средства в сумме 11 тысяч рублей в качестве взятки и внесла заведомо ложные сведения о имеющемся заболевании в официальный документ – листок нетрудоспособности и передала его гражданке.

Судом подсудимая приговорена по совокупности преступлений к штрафу в размере 90 тысяч рублей, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно – распорядительных функций в органах и учреждениях здравоохранения, сроком на 2 года

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

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