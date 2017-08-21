За смерть малолетнего сына отцу грозит лишение свободы сроком более 2 лет

Прокуратурой Печенгского района поддержано государственное обвинение в отношении жителя пос.Никель, обвинявшегося в причинении смерти несовершеннолетнему по неосторожности.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, 6 мая 2017 года обвиняемый в вечернее время, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире по месту жительства, укладывая спать своего маленького сына, положил его на кровать рядом с собой, после чего, пренебрегая мерами безопасности жизни и здоровья малолетнего, уснул, перекрыв по неосторожности во время сна своим телом дыхательные пути малолетнего… Признав доказанным факт совершения подсудимым вышеуказанного преступления, суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, с учётом ранее назначенного О. приговором суда наказания за кражу, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 3 месяца, которое он будет отбывать в колонии строго режима.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.