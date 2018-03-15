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Мурманская область. Арктика15.03.18 12:27

За смерть щенят опытный ветеринар заплатит 260 тысяч рублей

В Кандалакше ветеринар расплатился за смерть щенков популярной породы «Вельш корги пемброк» после неудачного купирования хвостов.

Трагическая история произошла в 2016 году.

В конце августа у жительницы Кандалакши ощенилась ее собака породы «Вельш корги пемброк» по кличке Стиль Лайф Ройал Дезайе из питерского питомника. Роды принимала опытный ветеринар из Кандалакшской ветстанции. В помете было семь щенят, но один из них скончался сразу после появления на свет.

Спустя три дня владелица корги обратилась в ту же ветеринарную станцию, чтобы купировать хвосты четырем новорожденным щенятам. По мобильному телефону договорилась с врачом, что она вместе с ассистентом проведет операцию в обеденный перерыв на дому у заводчицы за 2 тысячи рублей. Это оказалось роковым решением: уже через полчаса после купирования первому щенку стало плохо, переливание крови и реанимация уже на ветстанции не дали результата и в агонии малыш скончался. В следующие дни умерли и другие прооперированные щенки, пишет sud51.com.

Как потом установила независимая ветеринарно-зооинженерная экспертиза, между купированием хвостов и смертью щенков корги есть прямая связь.

«В домашних условиях невозможно в полной мере обеспечить стерильность и соблюсти все правила антисептики. Учитывая немногочисленность осложнений при такой операции и выявленные клинические признаки в сочетании с непригодными для хирургической работы условиями следует, что у всех четырех щенков произошло бактериальное загрязнение ран, что способствовало развитию сепсиса, приведшего к смерти», - говорилось в заключении экспертов.

Патологоанатомы установили, что смерть щенят наступила от остановки сердца из-за сердечно–сосудистой недостаточности и отека легких.

В марте 2017 года владелица корги обратилась в Кандалакшский районный суд с гражданским иском. С ветеринарной конторы и врача женщина хотела взыскать рыночную стоимость погибших щенят – 280 тысяч рублей в сумме.

Суд установил, что ветстанция не может быть ответчиком. Фактически заводчица и ветеринар договаривались об операции по ампутации хвостов напрямую, каких-то записей об осмотре щенят в журналах ветстанции и, тем более, документов и чеков о проведении операции нет. При таких обстоятельствах ответственность возлагается непосредственно на ветеринара, проводившего операцию в свободное время.

В свою очередь, ветеринар с 20-летним стажем с предъявленными требованиями не согласилась. Врач настаивала, что купировала хвосты правильно и от такого хирургического вмешательства щенки умереть не могли. Кроме того, настаивал специалист, щенки породы корги очень чувствительны к изменению температуры, и владелице были даны все рекомендации по уходу за ними. Ветеринар также высказывала мнение, что солидарную ответственность должна нести ее ассистент по операции.

Тем не менее, суд пришел к выводу, что именно врач ветстанции в частном порядке оказала некачественную услугу, которая привела к смерти четырех щенят, и 24 мая вынес решение в пользу истицы.

Правда, суд снизил сумму исковых требований с 70 тысяч рублей за каждого щенка до 64,8 тысячи рублей, основываясь на актуальной рыночной стоимости малышей популярной породы. Таким образом, владелица корги получила не 280 тысячи рублей, а 259,2 тысячи рублей.

Позднее это решение устояло в Мурманском областном суде, который отклонил апелляцию ветеринара. 4 октября решение Кандалакшского райсуда о взыскании крупной суммы с ветеринара вступило в силу.

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