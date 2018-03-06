За снежную лавину с крыши кому-то придётся отвечать

По результатам доследственной проверки следственными органами Следственного комитета РФ по Мурманской области по факту схода снежной массы с крыши здания администрации ЗАТО посёлок Видяево Мурманской области на несовершеннолетнего ребёнка и его мать, а также ещё одну женщину, находившуюся рядом со входом, с учётом рассмотрения материалов проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающей требованиям безопасности).

Следствием предварительно установлено, что 1 марта около 12 часов с крыши здания администрации ЗАТО посёлок Видяево произошёл сход снежной массы, которая с высоты четырехэтажного здания обрушилась на полуторагодовалого ребёнка и его мать, а также ещё одну женщину, находившихся у центрального входа. В результате происшествия они незамедлительно доставлены бригадой скоро помощи в медицинское учреждение, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время назначены необходимые экспертизы, изъята документация, регламентирующая порядок очистки кровли администрации от снега и наледи, видеозаписи с камер наружного наблюдения, устанавливается вина конкретного должностного лица, которое было ответственно за организацию уборки кровли от снега. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Ход расследования уголовного дела взят на контроль и.о. руководителя следственного управления А.А. Ефремовым.