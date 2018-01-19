За сосульки придётся отвечать

Прокуратурой города Апатиты проведена проверка исполнения законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровья граждан. По её результатам были выявлены нарушения требований жилищного законодательства и пункта 8.3.13 Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утверждённых решением Совета депутатов муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией от 23 октября 2017 года № 548, в деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Апатиты», согласно которому в зимнее время должна быть организована своевременная очистка кровель зданий от снега, наледи и сосулек.

Прокуратурой города в отношении директора управляющей организации возбуждено дело об административном правонарушении по статье 2 «Нарушение правил благоустройства территории поселения (городского округа)» закона Мурманской области от 6 июня 2003 года № 401-01-ЗМО «Об административных правонарушениях».

Постановление направлено в административную комиссию администрации города Апатиты для рассмотрения.