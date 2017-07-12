За совершение коммерческого подкупа осуждена директор гостиницы «Имандра»

Приговором Ленинского районного суда г.Мурманска признана виновной Е. Герасимова в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.7 ст.204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение незаконных действий в интересах дающего и иных лиц, при этом указанные действия входят в служебные полномочия такого лица)

Судом установлено, что Герасимова, являясь учредителем и генеральным директором ООО «Имандра», основным видом деятельности которого является предоставление гостиничных услуг, незаконно оформила подложные документы подтверждающие проживание в гостинице ООО «Имандра» двух граждан, которые фактически в указанной гостинице не проживали. Затем она передала лицу, принимавшему участие в проведении «оперативного эксперимента», незаконно изготовленные ей документы, подтверждающие проживание в гостинице «Имандра». За совершение указанных действий Герасимова незаконно получила вознаграждение в сумме 19720 рублей. После получения денег Герасимова Е.Ю. была задержана сотрудниками полиции.

Приговором суда 7 Герасимовой назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей, на основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения с наказанием по приговору Ленинского районного суда г.Мурманска от 21.03.2017, назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.

Предыдущим приговором Ленинского районного суда г.Мурманска от 21.03.2017 Герасимова осуждена за совершение аналогичного преступления.