За совершение убийства в баре житель Мурманска осужден к длительному сроку лишения свободы

Заместителем прокурора Мурманской области Юрием Дюжевым поддержано государственное обвинение в Первомайском районном суде г. Мурманска по уголовному делу в отношении гражданина Б., осужденного по ч.1 ст.105 УК РФ, то есть за умышленное причинение смерти другому человеку, к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В судебном заседании государственным обвинением доказано, что подсудимый 31 декабря 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в помещении пивного бутика «ЗакусПивТорг», расположенному в Первомайском округе Мурманска, в ходе ссоры, с целью убийства, нанёс посетителю пивного заведения не менее 4 ударов ножом. В результате преступных действий подсудимого потерпевшему были причинены телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Уголовное дело расследовано следственными органами СУ СК РФ по Мурманской области.

Приговор не вступил в законную силу.