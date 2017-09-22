За стрельбу возле бара житель Никеля будет привлечен к уголовной ответственности

В ОМВД России по Печенгскому району в июле текущего года поступило сообщение о стрельбе возле бара в посёлке Никель. Прибывшие незамедлительно на место происшествия полицейские совместно с экипажем вневедомственной охраны Росгвардии установили, что ранее судимый житель посёлка 1976 года рождения произвёл не менее двух выстрелов в сторону потерпевшего, с которым у них произошёл конфликт в помещении развлекательного заведения. В результате стрельбы мужчине 1982 года рождения были причинены телесные повреждения левого предплечья.

Сотрудники полиции задержали нетрезвого мужчину, стрелявшего из оружия, опросили персонал и свидетелей происшествия. Стражами порядка установлено, что причиной конфликта между незнакомыми мужчинами стала ревность – один из них приревновал к своей жене другого. Ссора продолжилась на улице, в результате словесной перепалки злоумышленник достал принадлежащий ему травматический пистолет и выстрелил в потерпевшего.

Согласно заключению эксперта, полученные потерпевшим травмы квалифицированы как лёгкой степени тяжести вред здоровью, в связи с чем в отношении 40-летнего жителя Никеля в настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Оружие у подозреваемого изъято, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.