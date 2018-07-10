За тепло надо платить по прибору учёта в квартире, даже если их нет у остальных жильцов МКД – Конституционный суд

Конституционный суд РФ провозгласил постановление по делу о порядке начисления платы за отопление в многоквартирных домах, в отдельных квартирах которых не работают приборы учёта.

Дело рассматривалось по заявлению жителя Московской области Сергея Деминца, проживающего в многоквартирном доме, который при вводе в эксплуатацию был оснащён коллективным прибором учёта теплоэнергии. Все помещения здания были оборудованы индивидуальными приборами учёта. Со временем некоторые владельцы квартир демонтировали свои индивидуальные счётчики, в связи с этим к началу отопительного сезона в 2016 году УК произвела перерасчёт за отопление.

В результате собственники квартир стали платить за теплоэнергию по показаниям общедомового прибора учёта - путём распределения потребленной всем домом теплоэнергии пропорционально площади помещений. Показания исправных счетчиков С. Деминца к расчёту не принимались, и его коммунальные расходы возросли.

КС провозгласил постановление по делу на заседании 10 июля.

В своём постановлении КС отметил, что некоторые положения Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах (приоритетом которых является учёт потребления тепла в отдельных помещениях) привели к недобросовестному поведению части потребителей, а также повлекли за собой рост потребления тепла.

Суд отметил, что при действующих правилах все жильцы дома вынуждены оплачивать коммунальные услуги вне зависимости от реальных объёмов потребленного ими тепла, если у одного или нескольких пользователей счётчик неисправен.

«Это нарушает конституционные принципы равенства, правовой определенности, справедливости и соразмерности, а также баланс публичных и частных интересов. Оспариваемые нормы в своей взаимосвязи и по смыслу, прилагаемому им правоприменительной практикой, не соответствуют Конституции РФ», - говорится в пресс-релизе КС.

В связи с этим суд предписал внести изменение в законодательство, предусмотрев более эффективный и справедливый порядок определения платы за тепловую энергию.

КС подчеркнул, что до внесения соответствующих изменений для жильцов многоквартирных домов, оборудованных приборами учётов, плата за отопление должна исчисляться по установленным в квартирах счётчикам, если они исправны. Для отдельных помещений, в которых счётчики неисправны, вместо их показаний должны приниматься в расчёт нормативы потребления услуг по отоплению.

«Мы установили временное правовое регулирование, чтобы владельцы квартир, в которых отсутствуют индивидуальные приборы учёта, были обязаны оплачивать потребленную энергию исходя из норматива потребления коммунальной услуги, как будто и нет общедомового счётчика. А те, у кого счётчики установлены, будут платить по индивидуальному внутриквартирному прибору учёта», - сказал судья КС Юрий Рудкин, комментируя решение суда журналистам.

Дело С. Деминца подлежит пересмотру, постановил КС.