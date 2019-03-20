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Мурманская область. Арктика20.03.19 12:48

За три года благодаря Госжилинспекции гражданам возвращено свыше 10 млн рублей, ошибочно начисленных при корректировке платы за отопление

Сегодня на заседании правительства Мурманской области, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, рассматривался вопрос о результатах контрольно-надзорной деятельности Государственной жилищной инспекции Мурманской области в сфере корректировок платы за отопление и мерах, необходимых для минимизации доначислений платы за отопление потребителям.

Как сообщила руководитель Государственной жилищной инспекции Мурманской области Алёна Кузнецова, за период с 1 января 2016 по 31 декабря 2018 года на рассмотрение в инспекцию поступило около 2400 обращений по вопросу корректировки размера платы за отопление.

«На основании обращений граждан специалистами инспекции за указанный период проведено 330 проверок правильности расчета размера корректировок», – отметила глава Госжилинспекции.

Результатом проверок стало устранение нарушений в исчислении платы для потребителей. Общая сумма неправильно начисленных средств, возвращенных собственникам жилья, составляет свыше 10 млн рублей.

Алёна Кузнецова отметила, что большие суммы в квитанциях не всегда являются ошибкой, и озвучила ряд факторов, приводящих к завышенным корректировкам платы за отопление. Это отсутствие регулировки систем отопления, а также контроля работы и показаний общедомовых приборов учета тепловой энергии. Если дом не оснащен энергосберегающим оборудованием и в нем не проводились энергосберегающие мероприятия, жильцы также могут ожидать неприятных сюрпризов в квитанциях за тепло. Немалую роль играет и низкая активность самих граждан в принятии решений в отношении собственных домов и отсутствие с их стороны контроля работы управляющих организаций.

«В случае выявления нарушений расчета корректировки размера платы за отопление Инспекцией выдаются предписания, которые остаются на контроле Инспекции до полного исполнения. Также принимаются меры административного воздействия в случае неисполнения предписаний. При этом наложение штрафных санкций не является самоцелью Инспекции, а применяется только в случаях грубых нарушений либо непринятия мер по их устранению», – подчеркнула Алёна Кузнецова.

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