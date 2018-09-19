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Мурманская область. Арктика19.09.18 12:51

За три года население ЗАТО Североморск увеличилось на 3 тысячи человек

Сегодня на заседании правительства Мурманской области с докладом об итогах деятельности органов местного самоуправления и стратегических задачах развития муниципального образования ЗАТО г.Североморск выступил глава муниципалитета Владимир Евменьков.

Как отметил докладчик, на начало 2018 года численность населения ЗАТО составила свыше 62 тысяч человек. Создание на базе Северного флота Объединённого стратегического командования «Северный флот» и ускоренное наращивание военной инфраструктуры и боевых частей привели к миграционному приросту населения. За три последних года он составил свыше двух тысяч человек.

По словам главы Североморска, в настоящее время в экономике и социальной сфере муниципалитета сохраняется стабильная ситуация. Целевые показатели по средней заработной плате, повышение которых предусмотрено указами Президента РФ, достигаются в соответствии с утвержденными «дорожными картами». Сохраняется позитивная динамика увеличения среднемесячной номинальной заработной платы и среднедушевых доходов населения. Так, прирост среднемесячной заработной платы составил за последний год 7%, сообщил Владимир Евменьков.

На доведение оплаты труда до минимального размера, установленного федеральным законом и увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера, в текущем году выделено более 45 миллионов рублей, за счёт субсидии из областного бюджета – 27,7 миллиона, за счёт средств местного бюджета – 17,7 миллиона рублей.

Прошедший год стал первым годом реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» и инициативного бюджетирования. В рамках проектов обустроен сквер «Народный», благоустроены две дворовые территории в Североморске-3. В Сафоново благоустроена площадка для проведения общепоселковых праздников. Также в текущем году уже отремонтировано пять дворовых территорий и шесть общественных мест. На четырех объектах работы завершаются. Общая стоимость работ составила более 30 млн рублей.

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