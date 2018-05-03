За убийство человека мурманчанин осужден к 10 годам лишения свободы

Прокуратурой Первомайского административного округа Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ.

В ходе судебного следствия установлено, что С. с 22 часов 06.01.2017 до 03 часов 30 минут 07.01.2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире по ул. Марата в Мурманске, в ходе ссоры нанес Д. не менее двенадцати ударов тупым твердым предметом в область лица, шеи, туловища и нижних конечностей. Затем умышленно, с целью убийства, нанес потерпевшему со значительной силой не менее семи ударов клинком ножа в область головы, шеи и правого надплечья, т.е в область нахождения жизненно важных органов.

От полученных телесных повреждений Д. скончался на месте преступления через небольшой промежуток времени.

Приговором Первомайского районного суда города Мурманска от 17.04.2018 С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку, т.е. совершил убийство), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.