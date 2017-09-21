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Мурманская область. Арктика21.09.17 09:15

За убийство соседа лопатой житель Мончегорска получил 5,5 лет лишения свободы

Прокурором г.Мончегорска поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению В. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Судом установлено, что ранее судимый за совершение тяжких преступлений В. в период с 23 декабря 2015 года до 3 февраля 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении частного дома в г.Мончегорске, в ходе конфликта с ранее знакомым Н. умышленно, с целью причинения тяжкого вреда здоровью, со значительной силой нанёс потерпевшему не менее двух ударов металлической частью штыковой лопаты в голову. От полученных телесных повреждений потерпевший упал на пол и перестал подавать признаки жизни.

Осознав, что в результате его преступных действий наступила смерть Н., подсудимый предпринял меры, направленные на сокрытие трупа и следов преступления, спрятав тело потерпевшего на прилегающей к дому территории и прикрыв строительно-бытовым мусором.

Костные останки Н. были обнаружены 12 сентября 2016 года. В связи с полным разложением мягких тканей, точная причина смерти установлена не была.

Вместе с тем, в ходе предварительного следствия и в судебном заседании путем анализа признательных показаний обвиняемого и его сына, являвшегося очевидцем совершенного преступления, результатов следственного эксперимента, других материалов уголовного дела, специалистами установлена наиболее вероятностная причина смерти Н. закрытая черепно-мозговая травма.

Приговором Мончегорского городского суда в соответствии с позицией государственного обвинителя подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления. С учётом смягчающих обстоятельств - явки с повинной, активного способствования раскрытию преступления, а также преклонного возраста подсудимого, мужчине назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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