За уничтоженные деревья и самовольно занятый лесной участок придётся отвечать

Прокуратурой города Кировска проведена проверка по информации, ранее опубликованной в средствах массовой информации, о самовольном занятии и совершении незаконной вырубки лесных участков, расположенных на территории муниципального образования город Кировск.

По результатам проверки установлено, что в районе нп.Коашва Кировска в отсутствие специального разрешения на протяжении 2700 метров произведены работы по расширению существующей лесной дороги с использованием тяжёлой техники путем уничтожения прилегающих к дороге лесных насаждений. Общая площадь самовольно занятого лесного участка составила более 2 гектар. Предварительный ущерб от незаконного уничтожения лесных насаждений составил более 1400 млн рублей.

По факту выявленных нарушений прокуратурой города Кировска порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации вынесено постановление о направлении материалов в орган предварительного следствия для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства.

Кроме того, прокуратурой города Кировска в настоящее время рассматривается вопрос о взыскании причинённого ущерба, причинённого государству, в судебном порядке.

Надзор за соблюдением природоохранного законодательства находится на особом контроле прокурора города.