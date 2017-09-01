За враньё житель Североморска предстанет перед судом

Следственным отделом по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя города Североморска, 1972 года рождения, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.307 УК РФ (дача заведомо ложных показаний свидетеля в суде и при производстве предварительного расследования).

В ходе предварительного следствия установлено, что в 2016 году обвиняемый, являясь свидетелем по уголовному делу, в ходе допроса, а затем и в судебном заседании, будучи предупрежденным об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, дал заведомо ложные показания. Своими умышленными и противоправными действиями мужчина нарушил нормальную деятельность органа предварительного расследования по защите прав и законных интересов лиц, потерпевших от преступлений, а также нормальную деятельность суда по отправлению правосудия.

В ходе предварительного следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.