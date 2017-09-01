Рыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Участники «Табуретки» пришли в гости на «Арктик-ТВ»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика01.09.17 07:05

За враньё житель Североморска предстанет перед судом

Следственным отделом по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя города Североморска, 1972 года рождения, в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст.307 УК РФ (дача заведомо ложных показаний свидетеля в суде и при производстве предварительного расследования).

В ходе предварительного следствия установлено, что в 2016 году обвиняемый, являясь свидетелем по уголовному делу, в ходе допроса, а затем и в судебном заседании, будучи предупрежденным об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, дал заведомо ложные показания. Своими умышленными и противоправными действиями мужчина нарушил нормальную деятельность органа предварительного расследования  по защите прав и законных интересов лиц, потерпевших от преступлений, а также нормальную деятельность суда по отправлению правосудия. 

В ходе предварительного следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИдеи двухпартийной политической системы бродят по России
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
21.08.17: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что его партия подготовила программу «Десять шагов к достойной жизни», которые позволяют стране выйти из кризиса. А как вы считаете, сколько надо сделать шагов, чтобы мы зажили лучше?Проголосовало: 569 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Ольга Мартова
01.09.17 02:32
Интересно, толково.
Комментарий к новости:Самые «русские» города за рубежом, или Русский язык стал вторым по значимости после английского в Европе
Shabali.179
31.08.17 23:30
Смешная техника МАЗ на улицах нашего города....а как она славится-можно прочитать в отзывах владельцев!!! Жалко наших слесарей .......
Комментарий к новости:Новые автобусы из Беларуси завтра выйдут на улицы Мурманска
Марина
31.08.17 21:58
Сегодня купила два букетика для детей, всё обошлось в 2,4 тысяч рублей для двоих. И жалко денег, их бы на другое потратить, а могут в школе обидеться.
Комментарий к новости:Родители мурманских школьников отправились за букетами
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире08:30Новости. Информационная программа.09:00«Кто в доме хозяин?». Художественный сериал (12+)09:30«Последний янычар». Художественный сериал, 106 серия (12+)
-PRO ДеньгиВ конце лета в Мурманской области подорожали яблоки и подсолнечное масло-PRO ВалютуКурс евро упал почти на 58 копеек, доллара – почти на 19 копеек-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области защитил права жителей региона в получении беспрепятственного доступа к электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 сентября-PRO Нефть и газДобыча нефти на МЛСП «Приразломная» за I полугодие 2017 года выросла 79%-PRO ЗаконыМинэкономразвития предлагает наказывать автовладельцев, которые не прошли техосмотр в автоматическом режиме
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика