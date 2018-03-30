За время каникул в оздоровительных лагерях Мурманска отдохнут порядка 1200 детей

Сегодня депутаты Совета депутатов города Мурманска в рамках традиционного объезда посетили детский оздоровительный лагерь, организованный в гимназии № 8. В эту смену он принимает 135 ребят из разных школ города.

– Юные мурманчане с удовольствием посещают оздоровительные лагеря. Режим дня составлен таким образом, чтобы дети проводили время весело и с пользой. С каждым годом программа становится все интереснее и разнообразнее, – отметила заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова.

Для ребят подготовлены спортивные мероприятия, творческие мастер-классы, походы в музеи, театры, кино. Чтобы укрепить детский иммунитет, в программу включены прогулки на свежем воздухе, занятия физкультурой, подвижные игры. Особое внимание – рациону питания. В меню блюда из мяса и рыбы, овощи, фрукты, молочные продукты.

Всего за время каникул в оздоровительных лагерях на базе 9 общеобразовательных учреждений города отдохнут порядка 1200 детей.