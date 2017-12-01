За время летне-осенней навигации ледоколы «Росатомфлота» провели по акватории Северного морского пути 87 судов

30 ноября атомные ледоколы ФГУП «Атомфлот» завершили работу по контрактным обязательствам летне-осенней навигации. С июня по ноябрь 2017 года ледоколы «Росатомфлота» провели по акватории Северного морского пути 87 судов (48 из них - в восточном, 39 - в западном направлении). Общий объём перевезенного груза оценивается в 195,5 тысячи тонн.

Атомные ледоколы «Вайгач» и «Таймыр» участвовали в проводке судов, работающих в районе Новопортовского месторождения. Мелкосидящие ледоколы также занимались обновлением ледового канала на реке Енисей. Атомоходы «Ямал» и «50 лет Победы» обеспечивали проводку судов для нужд порта Сабетта.

30 октября в акваторию Северного морского пути зашёл танкер «Чукотка плюс». Судно попыталось самостоятельно проследовать с Запада на Восток, однако перед входом в пролив Санникова оказалось зажато во льдах и не смогло продолжить движение. В результате ледового дрейфа танкер унесло на отмель. «22 ноября атомоход «Ямал» по просьбе судовладельца осуществил аварийный вывод судна в безопасное место, - говорит начальник оперативного отдела флота-начальник штаба морских операций ФГУП «Атомфлот» Владимир Арутюнян. - В дальнейшем танкер продолжил путь под проводкой атомных ледоколов Росатомфлота».

15 ноября в порт Сабетта прибыл ледокольный буксир «Юрибей». Совместно с буксиром ледового класса «Пур» он провёл несколько операций по швартовке и отшвартовке судов с грузом для строительства завода по производству сжиженного природного газа. «Юрибей» проработает в порту Сабетта весь зимний период.

На сегодняшний день три из четырех действующих ледоколов «Росатомфлота» заняты в море. Атомный ледокол «Таймыр» проходит плановый ремонт в доке, сообщает отдел коммуникаций «Росатомфлота».