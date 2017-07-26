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Мурманская область. Арктика26.07.17 10:40

За время первого этапа антинаркотической операции «Мак» из незаконного оборота изъято 6,4373 кг наркотических средств растительного происхождения

Мероприятия в рамках операции «Мак» проводились ведомствами в целях усиления противодействия наркопреступности, выявления и перекрытия каналов поступления в незаконный оборот наркотических средств растительного происхождения. В рамках первого этапа операции общими усилиями был проверен ряд торговых точек на предмет продажи продукции, содержащей признаки пропаганды и рекламы наркотиков. Нарушений административного законодательства в данной сфере не выявлено. В период проведения операции ее участниками проведено 112 профилактических антинаркотических мероприятий.

Правоохранительными органами региона выявлено 57 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения. В их числе, с целью сбыта наркотиков растительного происхождения – 36. Установлено 3 факта контрабанды наркотических средств растительного происхождения. Задержано 14 лиц в связи с совершением преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения. 46 человек привлечено к административной ответственности за правонарушения данной направленности. Кроме того, за время первого этапа антинаркотической операции из незаконного оборота изъято 6,4373 кг наркотических средств растительного происхождения, из них:  каннабиса – 0,378 кг, гашиша – 1,10578 кг, опия-сырца – 0,303 кг.

Так, в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области и ОКОН ОМВД России по Кольскому району установлен злоумышленник 1998 года рождения. У проживающего в областном центре молодого человека дома обнаружено и изъято  наркотическое средство гашиш общей массой 40,41 гр. Указанный гражданин задержан в порядке ст.91 УПК РФ, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ.

В результате осмотра  хозяйственного помещения автомойки, расположенной на территории Мурманска, за минеральным утеплителем в стене сотрудниками полиции обнаружены и изъяты наркотические средства – ацетилированный опий массой 40,5048 гр., ацетилкодеин, 6-моноацетил морфин и диацетилморфин массой 10,7915 гр. Возбуждено уголовное дело по ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ.

Также установлен гражданин, который хранил в квартире, расположенной в областном центре, наркотики различного вида общей массой более 0,8 кг (опия-сырца – 0,303 кг, марихуаны – 0,359 кг, гашиша – 0,49 кг). В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по ст.228 УК РФ.

Второй этап операции начнётся 1 августа и продлится по 30 сентября 2017 года, сообщает пресс-служба УМВД России оп Мурманской области.

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