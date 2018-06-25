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Мурманская область. Арктика25.06.18 14:25

За время сбора-похода в Баренцевом море кораблями и судами СФ было пройдено более 10 тысяч морских миль

Силы и войска Северного флота, принимавшие участие в многодневном сборе-походе кораблей в Баренцевом море, прибыли в базы и пункты постоянной дислокации. «Самый масштабный за последнее 10-летие сбор-поход завершён», - сообщает пресс-служба СФ.

На его заключительном этапе было отработано отражение массированного удара по группировке кораблей. Учения по противовоздушной обороне с применением зенитных ракет и малокалиберной зенитной артиллерии провели ракетный крейсер «Маршал Устинов» и эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков».

Во время сбора-похода были успешно отработаны действия по поиску и нейтрализации подводных лодок условного противника, задачи противоминного обеспечения и минных постановок, переброски войск морем и занятия оперативно важных оборонительных районов. Были уничтожены десантный отряд и группировка кораблей условного противника, отражены массированные удары с воздуха.

Подводные лодки выполнили развертывание в заданных районах для противодействия как подводному, так и надводному противнику. В масштабных маневрах было задействовано 36 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 20 летательных аппаратов, более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники береговых ракетно-артиллерийских и сухопутных войск, морской пехоты и войск ПВО.

Все запланированные стрельбы и другие боевые упражнения были выполнены успешно. Оружие и технические средства боевых кораблей, судов обеспечения и авиации и ПВО, вооружение и техника морской пехоты, сухопутных и береговых войск уверенно прошли испытания боевыми учениями. Расход боеприпасов не превысил запланированных норм.

За время сбора-похода в Баренцевом море всеми кораблями и судами было пройдено более 10 тысяч морских миль.

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