За выход в полуфинал Региональной Мурманской лиги КВН поборются команды из Санкт-Петербуга, Петрозаводска, ЗАТО Александровск и Мурманска

Сегодня в Доме молодёжи состоялась репетиция выступлений, которые уже в эту пятницу увидят зрители в ¼ финала Региональной Мурманской лиги КВН.

– Редактуры перед четвертьфиналом Региональной лиги идут уже вторую неделю. Сегодня юмористам помогают Станислав Агафонов, участники команды КВН «Сборная города Мурманска» Алексей Шамов и Александр Нестеренко. Это те люди, которые создают особую душевную атмосферу в Региональной лиге, – рассказал директор МАУ МП «Дом молодёжи» Леонид Мостовой. – С каждой командой опытные игроки работают долго и внимательно, тщательно шлифуют материал – все для того, чтобы наши зрители получили заряд хорошего настроения и были уверены, что не зря потратили время.

Игра состоится в 19 часов в Мурманском областном Центре дополнительного образования «Лапландия». Игры организованы при поддержке комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска.

За выход в полуфинал поборются команды из Санкт-Петербуга, Петрозаводска, ЗАТО Александровск и Мурманска. Особое место в Региональной лиге занимают команды Сборная Современной Молодёжи, «Сверхразум» и «Для Вас». Несмотря на юный возраст, ребята имеют большой опыт игры в Мурманской Школьной лиге, и уже не впервые на равных будут соревноваться со старшими коллективами.