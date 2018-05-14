За выходные дни в области возбуждено три уголовных дела по фактам мошенничества

В дежурную часть МО МВД России «Кандалакшский» обратилась жительница поселка Зеленоборский 1971 года рождения. Полицейским женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее родственник задержан за нарушение правил дорожного движения. Для несоставления административного протокола необходимо заплатить 30 тысяч рублей. Северянка согласилась и перевела денежные средства на указанный расчетный счет. Созвонившись с родственником и узнав, что он не был задержан за нарушение правил дорожного движения, женщина поняла, что стала жертвой мошенников, после чего обратилась за помощью в полицию.

Еще одним потерпевшим стал 42-летний житель города Апатиты. Мужчина рассказал, что он нашел интернет-сайт по продаже автомобильных шин. Договорившись о покупке 4 шин, в ходе телефонного разговора северянин перевел около 23 тысяч рублей на счет злоумышленника в счет оплаты покупки. Спустя несколько дней шины мужчина так и не получил. Сайт, на котором была размещена информация, оказался заблокирован, а телефон «продавца» был отключен.

Также от действий мошенников пострадала 69-летняя жительница Мончегорска. В сети Интернет женщина разместила объявление о сдаче квартиры в аренду. Ей позвонил неизвестный и сообщил о своем намерении снять жилье, но чтобы быть уверенным, что северянка его сдаст только ему, убедил потерпевшую сообщить персональные данные банковской карты якобы для внесения аванса. После этого у пенсионерки были списаны денежные средства в сумме 80 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.