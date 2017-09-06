За вылов камчатского краба браконьерам придётся заплатить более 377 тысяч рублей

Полярным районным судом Мурманской области удовлетворено исковое заявление Мурманского межрайонного природоохранного прокурора о взыскании солидарно с трёх лиц суммы ущерба, причиненного водным биологически ресурсам Российской Федерации, в размере 377002 рубля 50 копеек в доход федерального бюджета.

Поводом к обращению прокурора в суд послужил факт незаконной добычи (вылова) 548 экземпляров краба камчатского в акватории пролива Малый Олений Баренцева моря Кольского района Мурманской области с применением самоходного транспортного плавающего средства - моторной лодки с подвесным лодочным мотором.

В результате указанных действий, согласно заключениям эксперта по результатам ихтиологических судебных экспертиз и в соответствии с таксами исчисления ущерба, причиненного незаконной добычей водных биологических ресурсов, утвержденных постановлением правительства РФ от 25.05.1994 года № 515, водным биологическим ресурсам Российской Федерации был причинен крупный ущерб на сумму 377002 рублей 50 копеек.

В мае 2017 года природоохранным прокурором было подано исковое заявление в Полярный районный суд Мурманской области о взыскании в доход федерального бюджета с указанных лиц суммы ущерба, причиненного незаконной добычей водных биологических ресурсов – краба камчатского.