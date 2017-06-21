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Мурманская область. Арктика21.06.17 08:05

За январь-апрель в России зафиксирована естественная убыль населения на 92,8 тысячи человек

Как сообщает Росстат, население РФ за январь-апрель 2017 года год снизилось на 27,9 тысячи человек, на 1 мая 2017 года составляло 146,8 млн человек, сообщил во вторник Росстат. Напомним, в  2016 году население РФ увеличилось на 267,3 тысячи, за 2015 год - на 277,4 тысячи человек.

Число родившихся в РФ в январе-апреле текущего  года снизилось до 537,2 тысячи человек против 605,9 тысячи человек за аналогичный период 2016 года.

Число умерших в январе-апреле 2017 года снизилось до 630 тысячи человек с 643,6 тысячи человек в январе-апреле 2016 года.

Таким образом, за январь-апрель была зафиксирована естественная убыль населения на 92,8 тысячи человек. Миграционный прирост на 69,9% компенсировал численные потери населения.

В январе-апреле этого года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в России отмечалось снижение числа родившихся в 84-х субъектах РФ и числа умерших в 69 субъектах.

В целом по стране в январе-апреле 2017 года число умерших превысило число родившихся в 1,2 раза (в январе-апреле 2016 г. - в 1,1 раза), в 29-ти субъектах РФ это превышение составило 1,5-2,0 раза.

Естественный прирост населения в январе-апреле 2017 года зафиксирован в 21-м субъекте РФ (в январе-апреле 2016 г. - в 33-х субъектах).

Миграционный прирост за 4 месяца 2017 года составил 64,9 тысячи человек против 92,8 тысячи человек в январе-апреле 2016 года.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, по оценке Мурманскстата, численность постоянного населения Мурманской области на 1 апреля 2017 года составила 757,5 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 0,1 тысячи человек (на 0,02%).

 

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