За январь-ноябрь 2019 года в Мурманской области введено 36,4 тысячи кв. метров общей площади жилья

Региональное Министерство экономического развития в последний день ушедшего года обнародовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-ноябрь и оценке основных показателей за январь-декабрь 2019 года.

Как сообщает ведомство, в Мурманской области объём работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», за январь-ноябрь 2019 года сложился в сумме 54,4 млрд рублей, или 151,4% к январю-ноябрю 2018 года в сопоставимых ценах. Увеличение связано с изменением объёма работ на объектах транспортной инфраструктуры, металлургического производства и Центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений.

За январь-ноябрь 2019 года за счёт всех источников финансирования введено 36,4 тысячи кв. метров общей площади жилья, что составило 133,4% от уровня аналогичного периода 2018 года (в среднем по России – 113,6%). Всего в Мурманской области введено 290 жилых домов.