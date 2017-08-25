За задержку расчёта с работником оштрафован руководитель ООО «МК «Инвест-Эн»

Прокуратурой г.Кандалакши проведена проверка соблюдения ООО «МК «Инвест-Эн» требований трудового законодательства. Поводом к проведению проверки послужило обращение бывшего работника Общества о нарушении его трудовых прав.

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований ст.140 ТК РФ работодателем расчёт с работником произведён спустя месяц после увольнения.

По результатам проверки прокурором города в отношении директора общества возбуждено дело об административном правонарушении по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений).

Государственной инспекцией труда в Мурманской области постановление прокурора удовлетворено с назначением должностному лицу административного наказания в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.