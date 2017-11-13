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Мурманская область. Арктика13.11.17 09:55

За задержку расчёта с уволившимися работниками руководителю строительной компании грозит уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета РФ по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, по факту полной невыплаты заработной платы и иных причитающихся при увольнении выплат 9 работникам общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий.

По версии следствия, с 9 июня по 25 августа текущего года из компании уволились 9 сотрудников, с которыми работодатель был обязан произвести расчёт и выплатить все причитающиеся им суммы в день увольнения. Однако, с момента увольнения и до 27 октября 2017 года, то есть свыше двух месяцев, руководство общества, имея реальную возможность, указанные выплаты не производило, перечисляя денежные средства на другие цели.

Сумма задолженности по заработной плате составила более 248 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела, направленное на установление всех обстоятельств и принятие мер к погашению задолженности, продолжается.

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