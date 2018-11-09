За задержку выплаты заработной платы руководству Мурманского трубного завода придётся раскошелиться

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска в деятельности ООО «Мурманский трубный завод» выявлены нарушения порядка и сроков выплаты заработной платы.

Проведенной проверкой установлено, что с января по июнь текущего года отдельным работникам Мурманского трубного завода систематически задерживалась выплата заработной платы, при этом в нарушение требований статьи 236 Трудового кодекса РФ, компенсация за нарушение сроков выплаты заработной платы работникам не выплачивалась.

В связи с выявленными нарушениями, прокуратурой округа в адрес руководителя предприятия внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Мерами прокурорского реагирования нарушения устранены, права работников восстановлены.

Кроме того, 30 октября по постановлению прокурора руководитель ООО «Мурманский трубный завод» привлечён к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.