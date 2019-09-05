На автоподъезде к Североморску начинается ремонт дорожного покрытияДороги отдают «Гольфстриму»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика05.09.19 09:30

За здоровьем поспешай на «Поезд здоровья»

Проект «Поезд здоровья», направленный на повышение доступности оказания медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов региона, работает в весенний и осенний периоды во всех районах Мурманской области. В состав «Поезда здоровья» входят: мобильный медицинский комплекс, рентгенодиагностический комплекс (флюорография и маммография), а также передвижные пункты Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи и Мурманской областной станции переливания крови.

Жителям отдаленных населенных пунктов проводятся обследования по программе диспансеризации взрослого и детского населения, ЭКГ, УЗ-исследования, осмотры терапевта, акушера-гинеколога, офтальмолога, эндокринолога, кардиолога, педиатра, невролога, хирурга, онколога и других специалистов.

Общее количество пациентов, получивших консультативную медицинскую помощь в рамках работы проекта «Поезд здоровья» на территории своих районов весной 2019 года, составило 2515 человек. Проведено 636 флюорографических исследований и 435 маммографических.

«Поезд здоровья» возобновил свою работу с 3 сентября и завершит 25 октября. За это время он посетит 35 населенных пунктов Мурманской области.

Специалисты «Поезда здоровья» уже побывал в посёлке Междуречье, где медиками было осмотрены 97 человек, проведены 44 УЗ-исследования и 30 маммографий.

Дни и населённые пункты в которых будет работать «Поезд здоровья»:

Зверосовхоз - 6 сентября

Тулома - 9 сентября

Верхнетуломский - 10 сентября;

Кильдинстрой - 11 сентября;

Шонгуй - 12 сентября;

Ура-Губа - 13 сентября;

Видяево - 16 сентября;

Туманный -18-19 сентября;

Териберка - 19 сентября;

Пушной - 20 сентября;

Спутник - 23 сентября;

Печенга - 24 сентября;

Росляково - 25 сентября;

Корзуново - 25 сентября;

Заполярный - 26 сентября;

Североморск-3 - 27 сентября;

Никель - 27 сентября;

Енский - 30 сентября;

Лейпи - 1 октября;

Ковдор - 1-2 октября

Кировск – 2 октября

Мончегорск - 3 октября

Апатиты - 4 октября

Варзуга - 7-08 октября

Умба - 9 октября

Зеленоборский - 14 октября

Алакуртти - 15-16 октября

Зареченск - 17 октября

Ревда - 21 октября

Ловозеро - 22 октября

Росляково - 23 октября

Оленегорск - 24 октября

Сафоново - 25 октября.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПятая часть российских домохозяйств изолирована от «большого» общества, формируя замкнутую маргинальную субкультуру страны
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЦВЕТ ВЛАСТИ: Шесть кандидатов, но скучно и предсказуемо
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Давид Осипович Вернер
05.09.19 12:39
Какие у нас депутаты! Перед выборами в отчёте из графы "НЕ ВЫПОЛНЕНО" перенести всё в графу "ВЫПОЛНИМ" в тему "Народное голосование - решать Вам"... А что они делали все 5 лет? И так по всем СМИ целое
Комментарий к новости:У храма всех Святых на улице Скальной появится новый сквер
Заместитель директора по ВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска Бурак (Смирнова) Ю. Г., патриотка.
05.09.19 00:31
Мы, работники МБОУ КШМ, присоединяемся к словам Елены Меркушовой, председателя Мурманской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ. Но у меня вопрос. А сама мадам М
Комментарий к новости:Мурманские школьники минутой молчания почтили память погибших детей Беслана
Заместитель директора по ВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска Бурак (Смирнова) Ю. Г., кривосака.
05.09.19 00:20
На состоявшейся презентации книги «Мурманск в огне» присутствовали и учащиеся МБОУ КШМ. Издание произвело неизгладимое впечатление на учащихся и меня лично (хотя меня и не было на сей презентации по о
Комментарий к новости:В Мурманской областной научной библиотеке состоялась презентация книги «Мурманск в огне»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиПеред выборами рост цен на бензин остановился-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 45 копеек, евро – почти на 19 копеек-PRO ЭнергетикуВ плюс: выработка электроэнергии на Кольской АЭС в августе выросла на 49,2 млн кВт•ч-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 5 сентября-PRO Нефть и газПри значительном росте грузопотока по СМП, важнейшее значение приобретает человеческий фактор - состоялось первое рабочее заседание Общественного совета СМП-PRO ЗаконыРасширены полномочия Государственной жилищной инспекции Мурманской области
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.07.19: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что принято решение о создании рабочей группы с участием экспертов по вопросам использования телефонов в школах. А как вы считаете, нужны ли мобильные телефоны учащимся?Проголосовало: 324 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика