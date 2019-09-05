За здоровьем поспешай на «Поезд здоровья»
Проект «Поезд здоровья», направленный на повышение доступности оказания медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов региона, работает в весенний и осенний периоды во всех районах Мурманской области. В состав «Поезда здоровья» входят: мобильный медицинский комплекс, рентгенодиагностический комплекс (флюорография и маммография), а также передвижные пункты Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи и Мурманской областной станции переливания крови.
Жителям отдаленных населенных пунктов проводятся обследования по программе диспансеризации взрослого и детского населения, ЭКГ, УЗ-исследования, осмотры терапевта, акушера-гинеколога, офтальмолога, эндокринолога, кардиолога, педиатра, невролога, хирурга, онколога и других специалистов.
Общее количество пациентов, получивших консультативную медицинскую помощь в рамках работы проекта «Поезд здоровья» на территории своих районов весной 2019 года, составило 2515 человек. Проведено 636 флюорографических исследований и 435 маммографических.
«Поезд здоровья» возобновил свою работу с 3 сентября и завершит 25 октября. За это время он посетит 35 населенных пунктов Мурманской области.
Специалисты «Поезда здоровья» уже побывал в посёлке Междуречье, где медиками было осмотрены 97 человек, проведены 44 УЗ-исследования и 30 маммографий.
Дни и населённые пункты в которых будет работать «Поезд здоровья»:
Зверосовхоз - 6 сентября
Тулома - 9 сентября
Верхнетуломский - 10 сентября;
Кильдинстрой - 11 сентября;
Шонгуй - 12 сентября;
Ура-Губа - 13 сентября;
Видяево - 16 сентября;
Туманный -18-19 сентября;
Териберка - 19 сентября;
Пушной - 20 сентября;
Спутник - 23 сентября;
Печенга - 24 сентября;
Росляково - 25 сентября;
Корзуново - 25 сентября;
Заполярный - 26 сентября;
Североморск-3 - 27 сентября;
Никель - 27 сентября;
Енский - 30 сентября;
Лейпи - 1 октября;
Ковдор - 1-2 октября
Кировск – 2 октября
Мончегорск - 3 октября
Апатиты - 4 октября
Варзуга - 7-08 октября
Умба - 9 октября
Зеленоборский - 14 октября
Алакуртти - 15-16 октября
Зареченск - 17 октября
Ревда - 21 октября
Ловозеро - 22 октября
Росляково - 23 октября
Оленегорск - 24 октября
Сафоново - 25 октября.