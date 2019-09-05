За здоровьем поспешай на «Поезд здоровья»

Проект «Поезд здоровья», направленный на повышение доступности оказания медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов региона, работает в весенний и осенний периоды во всех районах Мурманской области. В состав «Поезда здоровья» входят: мобильный медицинский комплекс, рентгенодиагностический комплекс (флюорография и маммография), а также передвижные пункты Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи и Мурманской областной станции переливания крови.

Жителям отдаленных населенных пунктов проводятся обследования по программе диспансеризации взрослого и детского населения, ЭКГ, УЗ-исследования, осмотры терапевта, акушера-гинеколога, офтальмолога, эндокринолога, кардиолога, педиатра, невролога, хирурга, онколога и других специалистов.

Общее количество пациентов, получивших консультативную медицинскую помощь в рамках работы проекта «Поезд здоровья» на территории своих районов весной 2019 года, составило 2515 человек. Проведено 636 флюорографических исследований и 435 маммографических.

«Поезд здоровья» возобновил свою работу с 3 сентября и завершит 25 октября. За это время он посетит 35 населенных пунктов Мурманской области.

Специалисты «Поезда здоровья» уже побывал в посёлке Междуречье, где медиками было осмотрены 97 человек, проведены 44 УЗ-исследования и 30 маммографий.

Дни и населённые пункты в которых будет работать «Поезд здоровья»:

Зверосовхоз - 6 сентября

Тулома - 9 сентября

Верхнетуломский - 10 сентября;

Кильдинстрой - 11 сентября;

Шонгуй - 12 сентября;

Ура-Губа - 13 сентября;

Видяево - 16 сентября;

Туманный -18-19 сентября;

Териберка - 19 сентября;

Пушной - 20 сентября;

Спутник - 23 сентября;

Печенга - 24 сентября;

Росляково - 25 сентября;

Корзуново - 25 сентября;

Заполярный - 26 сентября;

Североморск-3 - 27 сентября;

Никель - 27 сентября;

Енский - 30 сентября;

Лейпи - 1 октября;

Ковдор - 1-2 октября

Кировск – 2 октября

Мончегорск - 3 октября

Апатиты - 4 октября

Варзуга - 7-08 октября

Умба - 9 октября

Зеленоборский - 14 октября

Алакуртти - 15-16 октября

Зареченск - 17 октября

Ревда - 21 октября

Ловозеро - 22 октября

Росляково - 23 октября

Оленегорск - 24 октября

Сафоново - 25 октября.