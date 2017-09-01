За жёсткие методы воспитания сыну сожительницы мончегорца могут дать 8 лет тюрьмы

В полицию Мончегорска поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации жителя города 1977 года рождения с травмами головы.

Полицейские опросили потерпевшего и установили, что телесные повреждения мужчине причинил сын его сожительницы. Ранее судимый житель Мончегорска 1987 года рождения в ходе ссоры, возникшей на бытовой почве, два раза ударил по голове сожителя матери, от чего тот упал и ударился затылком о тумбочку.

Сотрудники полиции опросили подозреваемого. 30-летний мужчина признался в содеянном и пояснил, что причиной конфликта стало злоупотребление спиртными напитками потерпевшим.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту причиненных телесных повреждений было получение заключение эксперта. Полученные травмы квалифицируются как тяжкий вред здоровью, в связи с чем следователем ОМВД России по г.Мончегорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.