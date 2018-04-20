За злоупотребление должностными полномочиями чиновник из Енского приговорен к штрафу в размере 280 тысяч рублей

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего заместителя начальника муниципального казенного учреждения «Управление Енского сельского территориального округа». Он признан виновным в совершении 9 эпизодов преступления, предусмотренного частью 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), и 9 эпизодов преступления, предусмотренного частью 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По данным следствия, обвиняемый, злоупотребляя своими должностными полномочиями из корыстной и иной личной заинтересованности, незаконно выдал жителям Ковдорского района выписки из похозяйственных книг с подложными сведениями о якобы нахождении в их пользовании земельных участков, предоставленных до введение в действие Земельного кодекса РФ, для последующего безвозмездного их отчуждения у государства в свою собственность. На основании незаконно выданных должностным лицом указанных выписок из похозяйственных книг, гражданами незаконно оформлено право собственности на 10 земельных участков.

В результате преступных действий должностного лица из распоряжения органа местного самоуправления незаконно изъяты земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена кадастровой стоимостью на момент регистрации права собственности более 1000000 рублей, что повлекло причинение имущественного ущерба бюджету муниципального образования Ковдорский район на вышеуказанную сумму.

В ходе предварительного следствия допрошены более 20 свидетелей, изъято и осмотрено 492 похозяйственные книги, направлено 27 запросов в различные органы власти, проведен анализ собранных доказательств.

Приговором суда бывший заместитель начальника МКУ «Управление Енского сельского территориального округа» признан виновным по всем инкриминируемым ему деяниям, приговорен к штрафу в размере 280 тысяч рублей.