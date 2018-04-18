За звание «Воспитатель года Мурманской области» борются представители 16 дошкольных образовательных организаций

18 апреля в Мурманском областном институте развития образования открывается региональный этап всероссийского конкурса «Воспитатель года России» – «Воспитатель года Мурманской области – 2018».



Конкурс «Воспитатель года» – это одно из самых ярких событий в системе дошкольного образования Мурманской области. Целями конкурса являются повышение престижа профессии воспитателя, представление лучшего педагогического опыта, выявление и поддержка талантливых педагогов.



В этом году своим педагогическим мастерством поделятся воспитатели 16 дошкольных образовательных организаций из Мурманска, Кировска, Оленегорска, Апатитов, Мончегорска, ЗАТО г. Заозерск, ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Видяево, Кандалакшского, Кольского, Печенгского и Терского районов.



В течение трех дней воспитатели продемонстрируют свой талант, профессиональные знания, умения в мастер-классах, презентации опыта в ходе педагогического мероприятия с детьми, конкурсных испытаниях «Публичная лекция» и в дискуссиях «круглого стола».