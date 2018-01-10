Забастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?

Мы уже обращали внимание читателей сайта «Арктик-ТВ» на некоторую сюрреалистичность старта избирательной кампании по выборам Президента РФ в материале «Политическая шизофрения избирательной кампании 2018 года».

Отметим, что на 12 января в ЦИК России поступило 46 уведомлений от граждан, решивших баллотироваться на выборах президента России в порядке самовыдвижения, при этом подали документы на рассмотрение только 15 таких кандидатов. Кроме того, ЦИК России отказала в регистрации групп избирателей, созданных в поддержку семи претендентов, выдвинувших свои кандидатуры в порядке самовыдвижения. Например, ЦИК отказал в регистрации инициативной группы Навального из-за наличия у него судимости по статье УК РФ «Присвоение и растрата», относящейся к категории тяжких. Верховный суд России отклонил жалобу блогера Алексея Навального на отказ признать незаконным решение Центральной избирательной комиссии. «Апелляционная инстанция Верховного суда России отклонила нашу жалобу. Таким образом, решение вступило в силу, но мы будем обжаловать его в Европейском суде по правам человека», - сообщил представитель Навального Иван Жданов.

Но это последователям Навального показалось мало. Сегодня вечером перед входом в подъезд родного 9-этажного дома на доске объявлений мне в глаза бросилась листовка* с ярким призывом «Забастовка избирателей!» «Выборы без конкуренции – это не выборы», - утверждают авторы печатной продукции. Господа навальновцы, побойтесь Бога, ведь 29 декабря 2017 года ЦИК России первого зарегистрировала В.В. Жириновского кандидатом на должность Президента Российской Федерации, который как кандидат, выдвинутый парламентской партией, был освобождён от сбора подписей избирателей. А от желающих принять участие в гонке за президентское место оторопь берёт. Такой вакханалии демократии в нашей стране мало кто ожидал. Претендентов, стремящихся осчастливить 140 млн россиян, очень много, что может говорить только о том, что наше общество находится в каком-то приграничном к политической шизофрении состоянии.

Понятно, что выборы 2018 года являются пристрелочными к вхождению во власть через шесть лет. Но не слишком ли много «стрелков» выходит сегодня на политический рубеж?

Но, видимо, помощники Навального не заглядывают на сайт ЦИКа. Они считают, что ещё не зарегистрированный претендент на кандидатское место Владимир Путин уже «боится конкуренции – поэтому его главный соперник, Алексей Навальный, не допущен на эти выборы. Но такие выборы – это обман».

Ни это ли проявление шизофрении? Высокое самомнения Навального или его помощников должно насторожить врачей. Кто внушил этим людям, что Навальный - главный соперник на этих выборах? А если он завтра заявит во всеуслышание, что ему ночью приснилось, что он президент страны?! Что тогда нам делать? Вспоминать последствия революции роз в Грузии?

А ведь заказчики этой листовки, на которой нет даже выходных данных, объявляют «забастовку избирателей с требованием допустить Навального до выборов: не идём голосовать и призываем других не идти; …проводим 28 января всероссийскую акцию протеста…».

Удивительно, но составители текста в своём воззвании умудряются противоречить самим себе, призывая игнорировать выборы, они сообщают, что «обучаем тысячи наблюдателей; фиксируем нарушения на выборах, пресекаем фальсификации». Здесь явно можно отметить отсутствие логики у составителей этой листовки. Но диагноз пусть ставят врачи и прокуратура.

* - листовка выпущена без выходных данных, поэтому она может распространяться и противниками обиженного блогера.