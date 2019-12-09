«Забег обещаний» состоится 1 января 2020 года

Уже в шестой раз 1 января тысячи людей в городах России и по всему миру соберутся под флагом движения «I Love Running» и пробегут символическую новогоднюю дистанцию 2020 метров .

В 2019 году более 12 тысяч человек из 226 городов мира приняли участие в акции. Кто-то бежал на Бали, кто-то по Центральному парку в Нью-Йорке, а кто-то в полярную ночь по небольшому посёлку Мурмаши. Организаторы уверены, что забег в первое утро нового года помогает не только начать его с правильной физической активности, но и подкрепить новогоднее желание. По правилам забега участники перед стартом записывают личные обещания и свои новогодние пожелания.

«Если человек выходит на пробежку в честь своих обещаний 1 января, то его не остановить на пути к целям весь год. А если очень захочется, то можно пробежать и больше, здесь вы найдёте компанию на любую дистанцию», - говорят организаторы забега.

Принять участие в традиционном забеге может любой желающий, достаточно зарегистрироваться на сайте, скачать номер и выйти на пробежку 1 января 2020 года в 12.00 по местному времени.

«1 января в 12 часов состоялся «Забег обещаний». 50 городов-участников. Среди них и мы. Не смотря на то, что легли все поздно, а от бесконечно громыхающих салютов за окнами уснуть было непросто, мы нашли в себе силы встать и отправиться в Мурмаши! – рассказывает о прошедшем забеге Даша Климовская. - Вооружившись клоунскими носами, новогодними шапочками и хорошим настроением, мы написали свои обещания, прикрепили на спины и дружно двинулись к старту. Каждый смог одолеть эти два с лишним километра. Ощущение полного удовлетворения, что ж, обещание дано, теперь отступать нельзя... Спасибо ребятам, что согласились и составили весёлую компанию! Мы крутые, мы это сделали!».

Вход свободный. Необходима регистрация. Приветствуется наличие новогодней шапочки и праздничного настроения. После забега традиционно чаепитие и празднование Нового года!

Делиться своими обещаниями и фотографиями с «Забега обещаний» в социальных сетях можно с тегом #забегобещаний и #спортличныхдостижений. Вместе мы сделаем год особенным!

Забег обещаний в Мурманской области состоится уже во второй раз в сказочном лесу посёлка Мурмаши: лыжная база ДЮСШ Кольского района п. Мурмаши, ул. Цесарского, 16.