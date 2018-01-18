Забежавшая на территорию садика собака, поцарапала девочке лицо

Прокуратурой Печенгского района по результатам рассмотрения обращения жительницы п.Раякоски было установлено, что в декабре 2017 года малолетняя дочь заявительницы совместно с другими детьми находилась в детском саду на прогулке. В это время на территорию образовательного учреждения забежала собака, стала прыгать на ребёнка, причинив девочке телесные повреждения в виде царапин на лице.

Установлено, что в нарушение требований законодательства ограждение территории дошкольного образовательного учреждения имеет повреждения, и в нём отсутствуют ворота. Кроме того, обстоятельства получения ребёнком телесных повреждений свидетельствует о том, что должностными лицами детского сада не обеспечена безопасность детей во время прогулки.

По данным фактам в адрес начальника отдела образования Печенгского района внесено представление.

В отношении владельца собаки, допустившего нахождение питомца в общественном месте без намордника, материал направлен в ОМВД России по Печенгскому району для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 9.1 Закона Мурманской области «Об административных правонарушениях».