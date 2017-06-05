Мурманская область. Арктика05.06.17 20:48
Заболевшего члена экипажа траулера «Кокшайск» эвакуировали норвежским вертолётом
Как передает СКЦ Росморречфлота, 5 июня в 2.31мск от капитана-координатора МСКЦ Мурманск А. Богданова было получено донесение о том, что 4 июня в 23.40 на промысле в Баренцевом море заболел 2-й помощник капитана на СРТМ «Кокшайск», флаг РФ, порт приписки Мурманск, собственник СПК РК «Чапома».
Проведены медконсультации, рекомендации врачей выполнены, но положительных результатов не было достигнуто. Капитан судна запросил помощь, необходима медэвакуация вертолётом. В 5 июня в 2.20 больной был снят норвежским вертолётом и доставлен в госпиталь в Киркинесе (Норвегия).
Состояние помощника капитана удовлетворительное, судно следует по плану.
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