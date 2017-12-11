Заболевшие члены экипажа эвакуированы с борта траулера «Мичуринск»

Как передает СКЦ Россморечфлота, от МСКЦ Мурманск получено донесение о том, в 20.30 9 декабря на СРТМ «Мичуринск» (порт приписки Мурманск, собственник СПК РК «Прилив»), находящегося на промысле в Баренцевом море, в 240 миль северо-восточнее о. Кильдин, находятся двое больных членов экипажа (повар 1965 г.р. и матрос), которым необходима медэвакуация.

СМБ «Мурманрыба» следует навстречу СРТМ «Мичуринск» для снятия с борта, доставки в порт Мурманск больных и госпитализации в медицинское учреждение.