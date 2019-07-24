Заботы портовиков по озеленению города приносят радость мурманчанам

В столице Кольского Заполярья наступило долгожданное лето. На смену дождливым будням пришли тёплые солнечные деньки, которых так не хватало мурманчанам. Город заиграл новыми красками, преобразился и Мурманский морской торговый порт.

На протяжении первых летних месяцев сотрудники комплекса социально-бытового обеспечения АО «ММТП» активно занимались озеленением. С приходом тепла растения расцвели и теперь украшают производственные площадки и скверы у Морского вокзала на радость гостям и жителям Мурманска.