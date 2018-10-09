Заброшенную дорогу к школе в Апатитах восстановили мурманские активисты ОНФ

Активистырегионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области восстановили заброшенную дорогу к общеобразовательной школе №6 в Апатитах, в которой обучаются 650 человек. Всеми забытую, заросшую густой травой лестницу, ведущую непосредственно к образовательному учреждению, общественники обнаружили случайно в ходе экологической акции. В процессе очистки ливневого канала, состояние которого давно требовало вмешательства, активисты заметили едва различимые старые ступеньки. Проследовав по ним, участники субботника вышли к школе. Как впоследствии рассказали жители окрестных домов, этой дорогой к зданию, построенному в 1969 году, не пользовались последние 30 лет, а в какой-то момент и вовсе про нее забыли. Альтернативный путь ученики и их родители проложили в 20 метрах поодаль. Несмотря на неудобства, протоптанная между камней и кустов тропинка со временем стала основной.

«Привычное - не значит, лучшее! Зачем идти на уроки и возвращаться домой, лавируя между природными препятствиями (особенно это актуально в дождливую и слякотную погоду), когда есть более удобная дорога, позволяющая к тому же сэкономить время? Надо лишь привести ее в порядок. Мы получили разрешение директора школы отремонтировать лестницу и перенести к ней основной вход на территорию школы. Активисты ОНФ проделали большую работу: чтобы расчистить территорию и восстановить ступени, потребовалась специальная техника. Некоторые фрагменты лестницы были так сильно разрушены, что их пришлось по сути строить заново», - рассказал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Мурманской области Андрей Антонов.

Благодаря помощи сварщиков удалось восстановить и перенести калитку. Чтобы обезопасить прохожих во время проведения ремонтных работ, общественники растянули по периметру участка сигнальные ленты. В настоящее время активисты ОНФ прорабатывают вопрос о создании на протяжении всего пути в школу полноценной, современной системы освещения, что особенно актуально в преддверии полярной ночи, которая наступит на широте Мурманской области меньше, чем через два месяца. В планах общественников - полная замена старых опор и светильников на новые светодиодные. Уже достигнуты предварительные договоренности с управлением городского хозяйства, которое предоставит технику, необходимую для проведения работ. Помощь с закупкой самих фонарей предложили местные предприниматели. Лестница к общеобразовательной школе №6 в Апатитах - уже четвертый объект, восстановленный активистами ОНФ в рамках реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».