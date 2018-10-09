Утвержден краткосрочный план капремонта на 2019 годРостехнадзор проверяет отопление в регионе
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика09.10.18 15:53

Заброшенную дорогу к школе в Апатитах восстановили мурманские активисты ОНФ

Активистырегионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области восстановили заброшенную дорогу к общеобразовательной школе №6 в Апатитах, в которой обучаются 650 человек. Всеми забытую, заросшую густой травой лестницу, ведущую непосредственно к образовательному учреждению, общественники обнаружили случайно в ходе экологической акции. В процессе очистки ливневого канала, состояние которого давно требовало вмешательства, активисты заметили едва различимые старые ступеньки. Проследовав по ним, участники субботника вышли к школе. Как впоследствии рассказали жители окрестных домов, этой дорогой к зданию, построенному в 1969 году, не пользовались последние 30 лет, а в какой-то момент и вовсе про нее забыли. Альтернативный путь ученики и их родители проложили в 20 метрах поодаль. Несмотря на неудобства, протоптанная между камней и кустов тропинка со временем стала основной.
«Привычное - не значит, лучшее! Зачем идти на уроки и возвращаться домой, лавируя между природными препятствиями (особенно это актуально в дождливую и слякотную погоду), когда есть более удобная дорога, позволяющая к тому же сэкономить время? Надо лишь привести ее в порядок. Мы получили разрешение директора школы отремонтировать лестницу и перенести к ней основной вход на территорию школы. Активисты ОНФ проделали большую работу: чтобы расчистить территорию и восстановить ступени, потребовалась специальная техника. Некоторые фрагменты лестницы были так сильно разрушены, что их пришлось по сути строить заново», - рассказал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Мурманской области Андрей Антонов.
Благодаря помощи сварщиков удалось восстановить и перенести калитку. Чтобы обезопасить прохожих во время проведения ремонтных работ, общественники растянули по периметру участка сигнальные ленты. В настоящее время активисты ОНФ прорабатывают вопрос о создании на протяжении всего пути в школу полноценной, современной системы освещения, что особенно актуально в преддверии полярной ночи, которая наступит на широте Мурманской области меньше, чем через два месяца. В планах общественников - полная замена старых опор и светильников на новые светодиодные. Уже достигнуты предварительные договоренности с управлением городского хозяйства, которое предоставит технику, необходимую для проведения работ. Помощь с закупкой самих фонарей предложили местные предприниматели. Лестница к общеобразовательной школе №6 в Апатитах - уже четвертый объект, восстановленный активистами ОНФ в рамках реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСтирают белые пятна с карты шельфовой зоны арктических морей
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Инсайдер
09.10.18 16:26
А что, кто то из верхушек Норебо не в курсе был что Следственный Комитет придет? Чего комедию то ломаете? Все в курсе были, и Орлов, и управленцы и адвокаты.. Москвичи несколько раз приходили цивильно
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «БизнесМЕНТ-6: следствие ведут дилетанты»
Про товарища Прокопенко
09.10.18 14:39
Кому как не товарищу Анатолию Прокопенко, бывшему милиционеру, знать про "превышения служебным положением", грубое отношение полиции, захватах и угрозах? Он сам только что освободился из тюрьмы, за пр
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «БизнесМЕНТ-6: следствие ведут дилетанты»
Александр
09.10.18 13:57
Да не сразу появились силовики... По информации : до этого работали следователи спокойно и беспрепятственно , делая выемку документов. " наребщики" решили разыграть карту захвата. и рейдерс
Комментарий к новости:В Мурманске разгораются шпионские страсти и рейдерские захваты с использованием московских силовиков
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире23:30«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Спальный район». Художественный сериал (12+)
-PRO ДеньгиМорковь, яблоки и картофель - перечень овощей и фруктов, которые помогают северянам экономить-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 57 копеек, евро - на 78-PRO ЭнергетикуМинистр энергетики России Александр Новак поручил включить в протокол всероссийского совещания вопрос о выделении средств на компенсацию выпадающих доходов регионов в связи с резким ростом цен на мазут-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 10 октября-PRO Нефть и газСтирают белые пятна с карты шельфовой зоны арктических морей-PRO ЗаконыНаше поколение будет жить при модернизированном расчёте пенсий
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 297 человек
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика