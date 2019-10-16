Заброшенным посёлкам вдоль Севморпути собираются дать вторую жизнь

Программа развития Арктики включает в себя и социальную составляющую, в рамках которой будет вестись работа в подпадающих под программу населенных пунктах. Об этом заявил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова в ходе выездного заседания дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики («ПОРА»), сообщает пресс-служба организации.

«Арктика всегда развивалась с опорой на дополнительные возможности и людей, которые здесь живут и работают. И сейчас, на новом этапе освоения, необходимо создавать условия жизни выше средних по стране. Тогда мы сможем привлечь кадры, сможем решать новые амбициозные задачи. (…) В частности, разрабатывается Программа развития опорных населенных пунктов, которая будет призвана вдохнуть жизнь в удаленные поселки», - сказал заместитель министра.

Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Евгения Калашник в свою очередь отметила, что развитие «арктических» проектов поспособствует экономическому развитию региона.

«Ключевой фактор развития нашего округа - вывод на новый уровень транспортно-логистической отрасли в регионе. Это вписывается и в стратегические задачи страны в Арктике. Реализация таких проектов, как строительство порта Индига, модернизация аэропорта Амдерма, завершение автодороги Усинск - Сыктывкар, формирует новый потенциал развития Западного арктического бассейна в целом», - подчеркнула Калашник.