О взаимодействии малых и средних предприятий региона с крупным бизнесом шла речь на заседании комитета по развитию малого и среднего предпринимательства Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области. В нём принял участие председатель профильного комитета регионального парламента Максим Белов.

В центре внимания была тема участия малых и средних предприятий региона в крупных инвестиционных проектах, реализуемых на территории Мурманской области. Также обсуждалась деятельность региональных органов власти по упрощению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам товаров, работ и услуг.

Участники встречи обменялись мнением о конкурентоспособности заполярного бизнеса и условиях ведения предпринимательской деятельности.

– Зачастую при реализации больших инвестиционных проектов о малых предприятиях думают в последнюю очередь, – отметил Максим Белов, – Крупные предприятия редко сотрудничают с небольшими фирмами, и, как правило, вовсе о них не знают. Считаю, что подобные встречи могут положительно повлиять на развитие предпринимательства в нашем регионе, поскольку у представителей малых и средних предприятий появится дополнительная возможность напомнить о себе и найти пути взаимодействия с крупными промышленными организациями.