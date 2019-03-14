Зачем Дому молодёжи детский сад? Ответ знает Леонид Мостовой

Сегодня, 14 марта, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

Активисты мурманского Дома молодежи - вперёд! Ребята выходят с инициативой о постройке нового детского сада в одном из микрорайонов областного центра. Помимо этого, у нашей молодёжи есть много и других идей по обустройству родных улиц, о которых нам расскажет в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Леонид Мостовой, директор муниципального учреждения «Дом молодёжи».

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.