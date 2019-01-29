Зачем огнеборцам нашего региона понадобился Андрей Малахов, знает Татьяна Захарова

Сегодня, 29 января, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

Заполярные спасатели решили пригласить известного телеведущего и нашего земляка Андрея Малахова на празднование дня пожарной охраны. Челлендж «Приедь, Андрей» поддерживают по всей области и даже за её пределами. О том, как появилась эта идея, кто стал участниками необычного призыва, в прямом эфире «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» , расскажет наша гостья - старший инженер ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области» Татьяна Захарова.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.