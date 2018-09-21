Задача государственной власти – создать дополнительные условия для развития женского лидерства в здравоохранении – Марина Ковтун

Роль женщины в современном мире растёт, и для эффективной реализации её потенциала, гармоничного развития экономики, политики и социальной сферы особое внимание необходимо уделить сохранению женского здоровья, сокращению разницы в оплате труда мужчин и женщин, увеличению доли женщин-управленцев, заявила губернатор Мурманской области Марина Ковтун на стратегической сессии второго Евразийского женского форума «Женщины – за развитие глобальной стратегии здоровья».

Эти направления, подчеркнула Марина Ковтун, отражены в Национальной стратегии действий в интересах женщин, и на региональном уровне им уделяется всё более важное внимание.

Так, на раннюю диагностику онкопатологий женской репродуктивной системы направлена работа благотворительного медицинского диагностического центра женского здоровья «Белая роза», созданного в Мурманской области в августе 2016 года под патронатом Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой. Как сообщила Марина Ковтун, с момента открытия «Белой розы» на базе Мурманской областной клинической больницы обследование в комфортных современных условиях прошли более 12 тысяч северянок.

Кроме того, Марина Ковтун заявила о необходимости повышения роли женщин в управлении системой здравоохранения.

«Задача государственной власти – создать дополнительные условия для развития женского лидерства в здравоохранении. В первую очередь развивать дополнительные образовательные программы, направленные на восстановление и пополнение профессиональных умений и навыков специалистов здравоохранения после выхода из отпуска по уходу за ребёнком», – подчеркнула глав региона.

Открывая дискуссию на форуме, министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова отметила, что именно женщина по своей биологической природе берёт на себя ответственность за своих близких и несёт позитивный посыл в общество.

«Даже женщины – не медики являются фигурами влияния в обществе, вносят необходимые идеи поддержания здорового образа жизни, правильного питания, борьбы с вредными привычками, снижающими продолжительность и качество жизни», – сказала министр.

В России, как подчеркнула Вероника Скворцова, охрана здоровья, защита материнства и детства – один из главных приоритетов высшего руководства страны. Благодаря этому за последние годы в Российской Федерации произошли кардинальные перемены. Так, за 10 лет в России построено 97 высокотехнологичных перинатальных центров. С 2011 года вдвое снижена материнская смертность. За последние пять лет вдвое сократилось число абортов, привела данные министр Вероника Скворцова.