Мурманская область. Арктика25.10.17 10:10
Воспитать в детях будущих первооткрывателей. Эту задачу предстоит решить педагогам детского технопарка «Кванториум», который создан в Мурманске на базе центра дополнительного образования «Лапландия». Здесь реализуются 11 образовательных программ по пяти инновационным направлениям.
Задача педагогов детского технопарка «Кванториум» воспитать в детях будущих первооткрывателей
Воспитать в детях будущих первооткрывателей. Эту задачу предстоит решить педагогам детского технопарка «Кванториум», который создан в Мурманске на базе центра дополнительного образования «Лапландия». Здесь реализуются 11 образовательных программ по пяти инновационным направлениям.
О работе технопарка «Кванториум» - в программе «Ступени».
Комментарии
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Последние комментарии
Павел Вячеславович
24.10.17 12:57
Шесть лет обысков, изъятий оргтехники и документации в плоть до лицевых карточек (как будто хотели блокировать работу организации), и ничего, абсолютно ничего не нашли. По этому и отказ от обвинения.
Павел Вячеславович
24.10.17 11:53
Однобокий репортаж, освещающий одну точку зрения (как и предыдущие репортажи, наверное заказные ИМХО). Да колхоз был в советские времена, теперь коммерческое предприятие. Как скажите отправить пенс
Евгений
24.10.17 10:53
Все однобоко! Помойка!
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